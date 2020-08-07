Вспышка COVID-19 на "Киевхлебе". Вирусолог сказала, что вирус не распространяется через хлеб

Заболевание работников "Киевхлеба" COVID-19 не грозит распространением коронавируса через хлебобулочные изделия, сказала в комментарии "ВВС News Україна" врач-вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины Алла Мироненко 7 августа.
"По технологическому процессу, они [работники] должны работать в масках, как и на других предприятиях пищевой промышленности, как и на фармакологических предприятиях", – пояснила она.
Мироненко сказала, что коронавирус неустойчив в условиях горячего производства.
"Те, кто покупали хлеб, пусть спят спокойно", – успокоила Мироненко.
Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 7 августа сказал, что на предприятии "Киевхлеб" COVID-19 заболело 37 сотрудников. Цех-пекарню закрыли на карантин и проводят усиленную дезинфекцию.
В столице за 6 августа подтвердили 186 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Киеве COVID-19 заболело 9178 человек, 3163 выздоровели, 142 умерли.
В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.