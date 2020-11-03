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Рада разрешила украинцам менять отчество

За законопроект, который разрешит украинцам после 14 лет менять отчество, проголосовали 259 депутатов Верховной Рады.

Рада приняла законопроект №2450
Рада приняла законопроект №2450
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада на заседании 3 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 259 нардепов. Законопроект с технико-юридическими правками приняли без обсуждения.

Проект закона вносит изменения в ст. 295 Гражданского и ст.149 Семейного кодексов Украины. Согласно ему, изменить имя, фамилию и отчество смогут украинцы, которые достигли 14 лет, при наличии разрешения от родителей или опекунов. При достижении 16-летнего возраста такое разрешение не нужно.

Согласно действующему законодательству, украинцы имеют возможность изменения только имени и фамилии. Смена отчества не предусмотрена.

В первом чтении законопроект приняли 3 июня. Один из авторов проекта закона, народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас говорил тогда, что он разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" от 16 мая 2013 года.

Соответствующий закон после подписания спикером парламента Дмитрием Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским вступит в силу 1 января 2021 года, сказано в заключительных положениях текста законопроекта, поданного ко второму чтению.

Теги: Верховная Рада, ЕСПЧ, депутаты, закон, законопроект
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