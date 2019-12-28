Решение отпустить приговоренных за теракт в Харькове будет обжаловано – адвокат потерпевших

По словам адвоката Олега Головкова, пожизненное заключение для трех организаторов теракта в Харькове в феврале 2015 года отвечает мере их вины, но освобождение под личное обязательство ради обмена с ОРДЛО будет обжаловано.

Решение Фрунзенского райсуда Харькова отпустить под личное обязательство приговоренных к пожизненному заключению Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова за организацию теракта в феврале 2015 года, будет обжаловано. Их готовят к обмену с ОРДЛО.

Об этом 28 декабря после объявления приговора заявил журналистам адвокат потерпевших Олег Головков, сообщает "Харків Times".

По его словам, решение отпустить обвиняемых "политическое и ни в коей мере не связано с законом".

"Мы вообще считаем, что эти лица не могут подпадать под этот обмен и не могут быть освобождены. Невозможна никакая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. Они фактически освобождены от отбывания наказания вследствие этого обмена", – объяснил Головков.

Он пообещал "добиваться справедливости" как в украинских судах, так и в международных.

Сам приговор адвокат назвал "отвечающим и мере вины, и мере справедливости".

22 февраля 2015 года недалеко от Дворца спорта в Харькове в момент формирования колонны проукраинских активистов прогремел взрыв. На месте погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук.

Прокуратура квалифицировала происшествие как теракт.

26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них дал признательные показания и сообщил, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали вознаграждение $10 тыс.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

26 декабря 2019 года во время заседания по этому делу прокурор Владимир Лымарь заявил, что Россия "принципиально" включила Дворникова, Тетюцкого и Башлыкова в список для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными территориями Донбасса.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. По информации СМИ, он состоится 29 декабря. Террористы "ДНР" подтверждали, что предварительная дата обмена – 29 декабря; он может пройти по формуле "87 на 55".