Рейтинг престижности паспортов. Украина оказалась в числе стран, показавших самый большой прогресс за 10 лет

В обновленном индексе паспортов, опубликованном компанией Henley & Partners, украинский паспорт находится на 41-м месте в мире.

Сейчас паспорт Украины позволяет гражданам посещать 129 стран мира без получения визы Фото: depositphotos.com

Украина оказалась в числе стран, показавших самый большой за 10 лет прогресс в рейтинге престижности паспортов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией Henley & Partners.

В 2010 году украинский паспорт находился на 65-м месте и за десятилетие улучшил свои позиции на 24 пункта. Сейчас Украина занимает 41-е место по уровню свободы передвижения.

Вместе с Украиной существенно укрепили свои позиции ОАЭ (+47 позиций), Тайвань (+37), Колумбия и Восточный Тимор – по 31 позиции, Албания (+28), Босния и Герцеговина (+26).

Сейчас паспорт Украины позволяет гражданам посещать 129 стран мира без получения визы.

Лидерами рейтинга являются Япония (191 страна для посещения без виз), Сингапур (190), Германия и Южная Корея – по 189 стран.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.