Россия устроила информационную атаку на электронную систему здравоохранения в Украине – Минздрав

"Вслед за информационной кампанией, направленной против вакцинации от COVID-19, СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых – откровенно неправдивых – статей, которые касаются реформы электронных больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", – сказала она.
По словам замглавы Минздрава, "используются уже знакомые нарративы российского телевидения, что система не выдерживает, а люди якобы отказываются от получения услуг".
"Мы понимаем цель этих атак – методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные месседжи", – заявила Карчевич.
Она подчеркнула, что электронной системой здравоохранения пользуются уже более 32 млн украинцев.
"Ежедневно в системе работают более 225 тыс. активных пользователей из более 5 тыс. медицинских учреждений", – объяснила Карчевич.
С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.
По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.