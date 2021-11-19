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Россия устроила информационную атаку на электронную систему здравоохранения в Украине – Минздрав

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В Минздраве заявили, что понимают цель информационных атак
В Минздраве заявили, что понимают цель информационных атак
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Против системы здравоохранения Украины ведется информационная кампания со стороны России. Об этом со ссылкой на данные Службы безопасности Украины сообщила 19 ноября заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, брифинг которой транслировался в Facebook.

"Вслед за информационной кампанией, направленной против вакцинации от COVID-19, СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых – откровенно неправдивых – статей, которые касаются реформы электронных больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", – сказала она.

По словам замглавы Минздрава, "используются уже знакомые нарративы российского телевидения, что система не выдерживает, а люди якобы отказываются от получения услуг".

"Мы понимаем цель этих атак – методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные месседжи", – заявила Карчевич.

Она подчеркнула, что электронной системой здравоохранения пользуются уже более 32 млн украинцев.

"Ежедневно в системе работают более 225 тыс. активных пользователей из более 5 тыс. медицинских учреждений", – объяснила Карчевич.

Контекст:

С 1 октября в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно будет получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

Теги: Россия, телевидение, СБУ, медицина, пропаганда, российская пропаганда, политика, украинцы, Минздрав, больничные, здравоохранение, недоверие
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