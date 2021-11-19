Россия устроила информационную атаку на электронную систему здравоохранения в Украине – Минздрав

"Вслед за информационной кампанией, направленной против вакцинации от COVID-19, СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых – откровенно неправдивых – статей, которые касаются реформы электронных больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", – сказала она.

По словам замглавы Минздрава, "используются уже знакомые нарративы российского телевидения, что система не выдерживает, а люди якобы отказываются от получения услуг".

"Мы понимаем цель этих атак – методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные месседжи", – заявила Карчевич.

Она подчеркнула, что электронной системой здравоохранения пользуются уже более 32 млн украинцев.

"Ежедневно в системе работают более 225 тыс. активных пользователей из более 5 тыс. медицинских учреждений", – объяснила Карчевич.