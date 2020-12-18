С начала 2020 года в Украине более 250 раз нарушали права адвокатов – Изовитова

Важно, чтобы статистика нарушений прав адвокатов получала самый широкий резонанс, она должна быть известна не только адвокатам или правоохранительным органам, об этом должны знать журналисты и общество, убеждена председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.



Лидия Изовитова: Мы всегда прилагаем максимальные усилия для того, чтобы и конкретные истории, и такая аналитика были доступны для прессы Фото: unba.org.ua

В 2020 году адвокаты практически ежедневно обращаются с заявлениями о нарушении их прав, сообщила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова на заседании Совета адвокатов Украины 18 декабря. Об этом пишет сегодня сайт НААУ.

"По имеющейся у нас статистической информации за девять месяцев этого года адвокаты обратились в советы адвокатов регионов с заявлениями о нарушении их прав 97 раз. В Совет адвокатов Украины за это время поступило 83 таких обращения. В комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав адвокатов поступило 73 обращения только за три квартала этого года", – рассказала Лидия Изовитова.

Чаще всего нарушения прав адвокатов, такие как обыски и задержания, происходят в Киевской области и Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Представители советов адвокатов регионов совершили за этот период 95 выездов на обыски и задержания адвокатов, чаще всего это случалось в Киевской области (36 раз), Одесской области (23 раза) и в столице (19 раз).

"Важно, чтобы эта статистика получала самый широкий резонанс, ведь прямые нарушения профильного закона должны быть известны не только адвокатам или правоохранительным органам. Об этом должны узнавать журналисты, общество. Мы всегда прилагаем максимальные усилия для того, чтобы и конкретные истории, и такая аналитика были доступны для прессы, и в этом журналисты должны быть нашими союзниками", – считает Изовитова.

Кроме того, в течение июля – сентября произошло еще 33 обыска и задержания защитников без уведомления советов адвокатов регионов, что фактически является нарушением закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Негативные рекорды по количеству таких случаев зафиксированы в Киевской (18) и Одесской (8) областях.

"В 2020 году адвокатское сообщество столкнулось с проблемой нарушения прав адвокатов со стороны судей, и не только Высшего антикоррупционного суда. Неделю назад в Запорожской области произошел вопиющий случай, когда на адвоката произошло нападение в помещении суда, а участие в этом принимали работники правоохранительных органов", – отмечается в сообщении НААУ.