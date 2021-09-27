С начала года за коррупцию осудили 14 украинских таможенников – СБУ

По данным СБУ, в этом году 64-м участникам коррупционных схем на границе сообщили о подозрении Фото: depositphotos.com

В спецслужбе подчеркнули, что проводят масштабные мероприятия по противодействию системной коррупции, которая угрожает государственной безопасности Украины.

По данным СБУ, в этом году 64 участникам коррупционных схем на границе сообщили о подозрении.

"Кроме того, нейтрализованы две организованные группировки. В их состав входили чиновники Гостаможслужбы. Злоумышленники требовали деньги за "беспрепятственные" перевозки товаров через государственную границу", – говорится в сообщении.

Как уточнили в спецслужбе, коррупционные схемы были разоблачены в Луганской, Ровенской, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.