СБУ проверила готовность аэропортов Украины к террористическим угрозам. Восемь чиновников привлекли к ответственности

По итогам проверок Службы безопасности Украины, связанных с предотвращением террористических угроз, руководителя подразделения одного из аэропортов страны уволили с занимаемой должности, сообщает пресс-служба СБУ.

Персонал аэропортов получил от СБУ рекомендации для предупреждения террористических и диверсионных угроз Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины провела комплексную проверку для предупреждения террористических угроз на объектах критической инфраструктуры аэропортов страны. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Проверка проводилась совместно с Государственной авиационной службой в Борисполе, а также в аэропортах Харькова и Запорожья. По данным СБУ, мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В частности, для определения наиболее уязвимых участков авиабезопасности условные "злоумышленники" применяли имитационные "средства поражения".

Выявленные в ходе проверки недостатки были отработаны на месте, а персонал аэропортов получил от спецслужбы рекомендации для предупреждения террористических и диверсионных угроз.

По итогам проверок руководителя подразделения одного из аэропортов уволили с занимаемой должности, еще семь чиновников привлекли к административной ответственности.