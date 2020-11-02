СБУ проверила готовность аэропортов Украины к террористическим угрозам. Восемь чиновников привлекли к ответственности

Служба безопасности Украины провела комплексную проверку для предупреждения террористических угроз на объектах критической инфраструктуры аэропортов страны. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба СБУ.
Проверка проводилась совместно с Государственной авиационной службой в Борисполе, а также в аэропортах Харькова и Запорожья. По данным СБУ, мероприятия прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В частности, для определения наиболее уязвимых участков авиабезопасности условные "злоумышленники" применяли имитационные "средства поражения".
Выявленные в ходе проверки недостатки были отработаны на месте, а персонал аэропортов получил от спецслужбы рекомендации для предупреждения террористических и диверсионных угроз.
По итогам проверок руководителя подразделения одного из аэропортов уволили с занимаемой должности, еще семь чиновников привлекли к административной ответственности.