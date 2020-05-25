СБУ разоблачила масштабную схему продажи биодобавок "против коронавируса"

В Службе безопасности Украины отметили, что коммерсанты, продававшие биодобавки, наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли более $1,1 млн Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему продажи несертифицированных биодобавок. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что продавцы делали акцент на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Биодобавки реализовывались через интернет и разветвленную сеть колл-центров.

"Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более $1,1 млн.

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Видео: Служба безпеки України / Facebook

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.