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Шмыгаль заявил, что 21 марта режим чрезвычайной ситуации может быть введен в Харьковской и Львовской областях

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас в шести регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации.

Кабмин 20 марта принял решение о формировании стабилизационного фонда и распределении средств резервного фонда для борьбы с коронавирусом, заявил Шмыгаль
Кабмин 20 марта принял решение о формировании стабилизационного фонда и распределении средств резервного фонда для борьбы с коронавирусом, заявил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 21 марта правительство может ввести режим чрезвычайной ситуации в Харьковской и Львовской областях в связи с выявлением первых случаев заражения коронавирусом. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером 20 марта.

"Сегодня мы приняли ряд важных решений – введение режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (в целом уже в шести). Очевидно, завтра придется вводить еще, потому что сегодня Львов и Харьков присоединились к печальной статистике", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство также приняло решение о формировании стабилизационного фонда и распределении средств резервного фонда для борьбы с коронавирусом.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве. В этих областях были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. 20 марта первые случаи заражения подтвердили во Львове и Харьковской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

В Украине, по последним данным, зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, три человека скончались.

Теги: Львов, Днепропетровск, Украина, Харьков, Кабинет Министров, Житомир, Ивано-Франковск, Днепр, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, пандемия, коронавирус
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