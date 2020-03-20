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ООН поможет Украине в борьбе с коронавирусом – Кислица

План по уменьшению негативных последствий для Украины от коронавируса предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Его бюджет составляет около $38 млн.

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В Украине было зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом
В Украине было зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Украина совместно с ЮНИСЕФ и Программой развития ООН разрабатывают план по уменьшению негативных последствий для страны от коронавируса. Об этом "Укринформу" 20 марта сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

План предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Его бюджет составляет около $38 млн.

"Во-первых, мы сможем усилить закупки критически важных медицинских препаратов и медицинского оборудования. Во-вторых, ООН предоставит свою экспертизу по созданию межотраслевой системы управления рисками для более эффективной координации между центральными органами власти и властью на местах. В-третьих, план позволит проанализировать влияние кризиса на социально-экономическую ситуацию в Украине", – отметил Кислица.

Он также добавил, что параллельно с агентствами ООН прорабатывается дополнительная поддержка для восточных регионов.

"Ожидаем, что в дополнение к плану гуманитарного реагирования на 2020 год в размере $162 млн, который был одобрен в начале года, также удастся привлечь около $20 млн на борьбу с распространением COVID-19", – отметил постоянный представитель Украины при ООН.

По состоянию на 21.00 20 марта в Украине было зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Теги: Украина, ООН, эпидемия, ЮНИСЕФ, Сергей Кислица, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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