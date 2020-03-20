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"Иди нах...й, ты 10-й". В Киеве пассажир выбросил кондуктора, потому что ему не хватило места в автобусе. Видео

В одном из киевских автобусов произошел конфликт между пассажиром и кондуктором. Последний отказался пустить в транспорт мужчину, поскольку в связи с карантинными ограничениями разрешено перевозить не более 10 человек, а он был уже 11-м. В ответ на это пассажир вытолкнул кондуктора из автобуса, крича, что он занимает его место. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал "Селфи Палка". "Ты, бл...дь, 10-й, иди нах...й отсюда! Какого х...я ты место занимаешь?" – возмущался пассажир.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В общественном транспорте на городских маршрутах разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров
В общественном транспорте на городских маршрутах разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

видео

Видео: Селфи Палка / YouTube
Теги: Киев, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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