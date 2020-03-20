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Обнимайтесь и ходите в храм. В Киево-Печерской лавре выступили против карантина

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел выступил против закрытия храма на карантин и призвал всех граждан идти в церковь.

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Митрополит Павел: Единственное, что от нас сегодня нужно, молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей
Митрополит Павел: Единственное, что от нас сегодня нужно, – молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей
Фото: lavra.ua

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел призвал, несмотря на карантин, посещать церковь. Об этом он заявил в видеообращении к прихожанам, опубликованном на YouTube-канале Лавры.

"Единственное, что от нас сегодня нужно, – молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей. Не смотрите, старшее поколение или младшее, – все спешите в храм. Читайте псалтырь, Евангелие, обнимите друг друга, покройте все любовью", – говорит митрополит.

По словам церковника, единственное средство, которое может спасти от пандемии, – это молитва и пост.

"Меня удивляет недальновидность наших руководителей, им просто дана власть такая или слово, чтобы держать в страхе людей. Чтобы впоследствии, когда возникнут другие стихии природы или какие-то катаклизмы, человек свободно поддался печати антихриста. Сегодня еще говорят: "Покупай маски, покупай таблетки", – но придет время и из-за такого халатного отношения к экономике и собственной жизни мы совсем обнищаем. Уже сегодня видно: нет зимы, нет дождя, нет солнца, нет любви", – отмечает он.

Наместник Киево-Печерской лавры выступил против закрытия храма на карантин.

"Мы не дадим. Мы будем ходить крестными ходами, будем молиться круглосуточно", – добавил он.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, эпидемия, Киево-Печерская лавра, церковь, митрополит Павел, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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