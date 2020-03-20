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Правительство Украины разрешило закупку без тендеров товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19

Порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 в Украине, упрощен до 19 апреля, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что закупки можно будет контролировать
Шмыгаль отметил, что закупки можно будет контролировать
Фото: kmu.gov.ua

20 марта Кабинет Министров Украины принял решение упростить закупки, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство до 19 апреля 2020 года упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины. Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности, осуществляются без проведения тендеров, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цене, объеме и тому подобное)", – написал он.

По словам главы правительства, договор о закупке должен быть загружен в электронную систему вместе с приложениями к нему.

"Благодаря этому бюджетные средства будут расходоваться прозрачно и контролируемо", – заявил Шмыгаль.

Он объяснил, что такой порядок закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым причастные к борьбе с COVID-19 учреждения здравоохранения и органы исполнительной власти.

В Украине по состоянию на 20 марта подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.

Теги: Украина, Кабинет Министров, тендер, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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