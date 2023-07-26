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Смотреть фильмы на английском без субтитров и перевода готовы 2% украинцев, с украинским дубляжом – 55% – опрос

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Читать, писать и разговаривать на английском умеют 7,5% украинцев, свободно языком владеет только 1% граждан, свидетельствуют результаты опроса
Читать, писать и разговаривать на английском умеют 7,5% украинцев, свободно языком владеет только 1% граждан, свидетельствуют результаты опроса
Фото: depositphotos.com

Только 2% украинцев готовы смотреть фильмы на английском без субтитров и перевода и более половины – 55% – с украинским дубляжом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 26 июля.

"Отвечая на вопрос: "Если бы у вас были следующие варианты просмотра англоязычного фильма, который вы очень хотели бы просмотреть, какой вариант вы выбрали бы?" – лишь 8% респондентов предпочли бы просмотр английского языка с субтитрами, еще 2% – просмотр английского языка без субтитров. 55% – просмотр фильма, дублированного на украинском языке, 16% — дублированного на украинском языке с субтитрами на английском, 7% – дублированного на русском языке", – сообщили в центре. 

Социологи рассказывают, что чаще предпочитают просматривать фильмы на английском языке (с субтитрами или без них) респонденты с высшим образованием (15%).

Доля тех, кто предпочитает просмотр англоязычных фильмов в оригинале (с субтитрами или без), тем больше, чем младше респонденты: она растет от 4% среди лиц в возрасте от 60 лет и старше до 20% среди людей в возрасте до 30 лет.

По оценке Центра Разумкова, низкий уровень поддержки показа фильмов на английском связан с уровнем знания языка.

Только 1% опрошенных ответили, что владеют английским свободно, 7,5% – что могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно, 19% – что могут немного читать, писать или говорить на английском, но плохо, 27% – что ориентируются в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут вовсе. Еще 44% респондентов совсем не знают английского языка.

"Несколько выше уровень владения английским у людей с высшим образованием (среди них 2,5% владеют им свободно, а 13% могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют свободно). Чем младше респонденты, тем чаще они владеют английским. [...] В самой старшей возрастной группе 88% ответили, что совсем не знают английского языка или ориентируются только в отдельных словах и простых фразах, в самой молодой – 40,5%. Если среди тех, кто ответил, что может читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно, 34% предпочитают просматривать фильмы на английском языке (с субтитрами или без них), то среди тех, кто совсем не знает английского, – всего 4%", – добавили авторы релиза. 

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня внес в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как "языка международного общения". Документ определен как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка. Также законопроект предусматривает, что с 2027 года англоязычные фильмы в украинских кинотеатрах будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Документ раскритиковали представители киноиндустрии. "Если не будет украинского дубляжа, не знающие английского языка будут смотреть фильмы с русским переводом", – считает украинский бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. 

В исследовании Киевского международного института социологии, опубликованном 23 марта, говорится, что около 23% украинцев могут читать, писать и общаться на английском языке на бытовом или на профессиональном уровнях. 51% респондентов отметили, что у них есть некоторые знания по английскому языку. Для всего взрослого населения Украины единый интегральный показатель уровня владения английским языком составляет 2,86 балла по 10-балльной шкале, отметили в КМИС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: кино, образование, молодежь, кинотеатр, законопроект, английский язык
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