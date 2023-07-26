Смотреть фильмы на английском без субтитров и перевода готовы 2% украинцев, с украинским дубляжом – 55% – опрос

"Отвечая на вопрос: "Если бы у вас были следующие варианты просмотра англоязычного фильма, который вы очень хотели бы просмотреть, какой вариант вы выбрали бы?" – лишь 8% респондентов предпочли бы просмотр английского языка с субтитрами, еще 2% – просмотр английского языка без субтитров. 55% – просмотр фильма, дублированного на украинском языке, 16% — дублированного на украинском языке с субтитрами на английском, 7% – дублированного на русском языке", – сообщили в центре.

Социологи рассказывают, что чаще предпочитают просматривать фильмы на английском языке (с субтитрами или без них) респонденты с высшим образованием (15%).

Доля тех, кто предпочитает просмотр англоязычных фильмов в оригинале (с субтитрами или без), тем больше, чем младше респонденты: она растет от 4% среди лиц в возрасте от 60 лет и старше до 20% среди людей в возрасте до 30 лет.

По оценке Центра Разумкова, низкий уровень поддержки показа фильмов на английском связан с уровнем знания языка.

Только 1% опрошенных ответили, что владеют английским свободно, 7,5% – что могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно, 19% – что могут немного читать, писать или говорить на английском, но плохо, 27% – что ориентируются в отдельных словах и простых фразах, но читать, писать или говорить не могут вовсе. Еще 44% респондентов совсем не знают английского языка.

"Несколько выше уровень владения английским у людей с высшим образованием (среди них 2,5% владеют им свободно, а 13% могут читать, писать и говорить на английском, но не владеют свободно). Чем младше респонденты, тем чаще они владеют английским. [...] В самой старшей возрастной группе 88% ответили, что совсем не знают английского языка или ориентируются только в отдельных словах и простых фразах, в самой молодой – 40,5%. Если среди тех, кто ответил, что может читать, писать и говорить на английском, но не владеют им свободно, 34% предпочитают просматривать фильмы на английском языке (с субтитрами или без них), то среди тех, кто совсем не знает английского, – всего 4%", – добавили авторы релиза.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова в период с 5-го по 11 июля в рамках проекта программы MATRA, финансируемого посольством Нидерландов в Украине. Методом face-to-face опросили 2017 респондентов от 18 лет на территории Украины, где не ведутся боевые действия и которая контролируется правительством Украины.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, пояснили в центре.