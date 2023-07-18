Совладелец Monobank Гороховский: Не каждый, кто говорит по-русски, – убийца, насильник и мародер, но каждый грабитель, насильник, мародер и убийца говорит по-русски

Гороховский отметил, что активно улучшает знание английского языка Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Я три раза в неделю занимаюсь украинским языком. Мне еще иногда тяжело подбирать много синонимов, но для меня это важная вещь. Я всегда считал, особенно до 2014 года, что вопрос языка – это вопрос формальный. То есть намного важнее суть", – отметил он.

По словам банкира, "окончательный перелом" произошел, когда российские оккупанты в первой половине 2022 года захватили Мариуполь Донецкой области.

"Первое, что они сделали, – изменили букву в названии, нашу "і" на "и". И я понял, что это существенный вопрос. Они ассоциируют свой язык с тем, что они здесь делают. Не каждый, кто говорит по-русски, – убийца, насильник и мародер, но каждый грабитель, насильник, мародер и убийца говорит по-русски", – заявил Гороховский.

Он подчеркнул, что это для него принципиальный вопрос.

"К сожалению, я еще в голове перевожу, но это важно для меня", – объяснил Гороховский.

Он рассказал, что также "активно улучшает" свой английский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube