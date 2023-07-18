Совладелец Monobank Гороховский: Не каждый, кто говорит по-русски, – убийца, насильник и мародер, но каждый грабитель, насильник, мародер и убийца говорит по-русски

"Я три раза в неделю занимаюсь украинским языком. Мне еще иногда тяжело подбирать много синонимов, но для меня это важная вещь. Я всегда считал, особенно до 2014 года, что вопрос языка – это вопрос формальный. То есть намного важнее суть", – отметил он.
По словам банкира, "окончательный перелом" произошел, когда российские оккупанты в первой половине 2022 года захватили Мариуполь Донецкой области.
"Первое, что они сделали, – изменили букву в названии, нашу "і" на "и". И я понял, что это существенный вопрос. Они ассоциируют свой язык с тем, что они здесь делают. Не каждый, кто говорит по-русски, – убийца, насильник и мародер, но каждый грабитель, насильник, мародер и убийца говорит по-русски", – заявил Гороховский.
Он подчеркнул, что это для него принципиальный вопрос.
"К сожалению, я еще в голове перевожу, но это важно для меня", – объяснил Гороховский.
Он рассказал, что также "активно улучшает" свой английский.
Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полную версию интервью
Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия).
В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м.
В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.
"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет.