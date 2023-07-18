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Совладелец Monobank Гороховский: Не каждый, кто говорит по-русски, – убийца, насильник и мародер, но каждый грабитель, насильник, мародер и убийца говорит по-русски

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Гороховский отметил, что активно улучшает знание английского языка
Гороховский отметил, что активно улучшает знание английского языка
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский рассказал, как стал говорить на украинском языке, хотя родился в русскоязычном Днепропетровске (сейчас город Днепр).

"Я три раза в неделю занимаюсь украинским языком. Мне еще иногда тяжело подбирать много синонимов, но для меня это важная вещь. Я всегда считал, особенно до 2014 года, что вопрос языка – это вопрос формальный. То есть намного важнее суть", – отметил он.

По словам банкира, "окончательный перелом" произошел, когда российские оккупанты в первой половине 2022 года захватили Мариуполь Донецкой области.

"Первое, что они сделали, – изменили букву в названии, нашу "і" на "и". И я понял, что это существенный вопрос. Они ассоциируют свой язык с тем, что они здесь делают. Не каждый, кто говорит по-русски, – убийца, насильник и мародер, но каждый грабитель, насильник, мародер и убийца говорит по-русски", – заявил Гороховский.

Он подчеркнул, что это для него принципиальный вопрос.

"К сожалению, я еще в голове перевожу, но это важно для меня", – объяснил Гороховский.

Он рассказал, что также "активно улучшает" свой английский.

Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гороховский родился в 1974 году в Днепре. Окончил Национальную металлургическую академию Украины в Днепре (специальность – экономика предприятия). 

В 1996 году устроился в "ПриватБанк", где прошел путь от стажера в валютном управлении до первого заместителя председателя правления. В общей сложности проработал в "ПриватБанке" 21 год, ушел из учреждения после его национализации в 2016-м. 

В 2017 году стал соучредителем IT-компании Fintech Band, которая занимается онлайн-банкингом. Среди самых узнаваемых проектов компании – мобильный банк Monobank.

"Фокус" оценивает состояние Гороховского в $300 млн. В рейтинге самых богатых украинцев от Forbes имени бизнесмена нет. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: русский язык, украинский язык, мародеры, английский язык, Олег Гороховский, язык, бизнесмен
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