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ПОЛИТИКА

Ткаченко заявил, что в вопросе кинодубляжа Минкульт и кинотеатры "нащупали вариант взаимопонимания"

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Ткаченко отметил, что может появиться "консенснунсное решение"
Ткаченко отметил, что может появиться "консенснунсное решение"
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Законопроект №9432, который предусматривает показ фильмов на английском языке вместо украинского дубляжа, могут изменить. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил "Німецькій хвилі" в интервью, которое было опубликовано 20 июля.

"Мы встречались с представителями киносетей, кажется, "нащупали" вариант взаимопонимания. Я думаю, что в дальнейшем в результате обсуждения с депутатами найдем консенсусное решение. По крайней мере, мы говорили о таком элементе, как рыночное регулирование", – сказал министр.

Он отметил, что такое регулирование есть "во многих странах Европы".

"Это, с одной стороны, желание кинотеатров идти навстречу общей концепции повышения статуса английского языка, с другой стороны – помощь со стороны государства, чтобы кинотеатры не понесли существенных потерь", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, сейчас в Украине 50-60% дубляжа делают для ОТТ-платформ (Over-the-top media service, услуга потокового мультимедиа), а для кинотеатров – "только 40-50%".

Мы слышим от общественности, депутатов, представителей кинотеатров, что все склоняются к тому, чтобы найти и описать модель рыночного регулирования и не обязательно всех фильмов. В проекте закона было предусмотрено, что сначала 50, а затем 75 процентов лент не будут дублироваться. Но, скорее всего, в результате диалога эта формула измениться", – объяснил Ткаченко.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июня внес в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как "языка международного общения". Документ определен как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка. Также законопроект предусматривает, что с 2027 года англоязычные фильмы в украинских кинотеатрах будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Документ раскритиковали представители киноиндустрии. "Если не будет украинского дубляжа, не знающие английского языка будут смотреть фильмы с русским переводом", – считает украинский бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. 

Около 23% украинцев могут читать, писать и общаться на английском языке на бытовом или на профессиональном уровнях. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 23 марта. 51% респондентов отметили, что у них есть некоторые знания по английскому языку. 

Для всего взрослого населения Украины единый интегральный показатель уровня владения английским языком составляет 2,86 балла по 10-балльной шкале, отметили в КМИС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: кино, культура, украинский язык, фильм, Александр Ткаченко, кинотеатр, английский язык
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