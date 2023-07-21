Ткаченко заявил, что в вопросе кинодубляжа Минкульт и кинотеатры "нащупали вариант взаимопонимания"

"Мы встречались с представителями киносетей, кажется, "нащупали" вариант взаимопонимания. Я думаю, что в дальнейшем в результате обсуждения с депутатами найдем консенсусное решение. По крайней мере, мы говорили о таком элементе, как рыночное регулирование", – сказал министр.

Он отметил, что такое регулирование есть "во многих странах Европы".

"Это, с одной стороны, желание кинотеатров идти навстречу общей концепции повышения статуса английского языка, с другой стороны – помощь со стороны государства, чтобы кинотеатры не понесли существенных потерь", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, сейчас в Украине 50-60% дубляжа делают для ОТТ-платформ (Over-the-top media service, услуга потокового мультимедиа), а для кинотеатров – "только 40-50%".

Мы слышим от общественности, депутатов, представителей кинотеатров, что все склоняются к тому, чтобы найти и описать модель рыночного регулирования и не обязательно всех фильмов. В проекте закона было предусмотрено, что сначала 50, а затем 75 процентов лент не будут дублироваться. Но, скорее всего, в результате диалога эта формула измениться", – объяснил Ткаченко.