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Комитет Верховной Рады поддержал законопроект об английском языке, убрав нормы о кино и телевидении

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В комитете ВР убрали из законопроекта норму, отменяющую дубляж англоязычных фильмов
В комитете ВР убрали из законопроекта норму, отменяющую дубляж англоязычных фильмов
Фото: depositphotos.com

Гуманитарный комитет Верховной Рады Украины 20 июля единогласно поддержал законопроект президента Владимира Зеленского №9432 об английском языке. Решение было принято с исключением всех норм о кино и телевидении. Об этом сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

По его словам, из документа убрали все моменты, которые могли бы сузить использование украинского языка. Среди них требование демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала, изменения в закон о кинематографии, изменения в закон о государственном языке в части кино, изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

"Благодарю коллег за мудрое государственное решение, которое позволит рассматривать законопроект без взрывоопасных антиукраинских норм", – прокомментировал решение Вятрович.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0wuY6pNtP2Ay4ePyRzyJhPHcjZVhZrUVyM11j62nb2SqLUzn7WM8xV2TDGNHnDi9el

Контекст:

Зеленский 28 июня внес в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как "языка международного общения". Документ определен как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка. Также законопроект предусматривает, что с 2027 года англоязычные фильмы в украинских кинотеатрах будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Документ раскритиковали представители киноиндустрии. "Если не будет украинского дубляжа, не знающие английского языка будут смотреть фильмы с русским переводом", – считает украинский бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. 

8 июля петиция с просьбой к Зеленскому изменить внесенный в Верховную Раду законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Около 23% украинцев могут читать, писать и общаться на английском языке на бытовом или профессиональном уровнях. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 23 марта. 51% респондентов отметили, что у них есть некоторые знания по английскому языку. 

Для всего взрослого населения Украины единый интегральный показатель уровня владения английским языком составляет 2,86 балла по 10-балльной шкале, отметили в КМИС.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: телевидение, кино, Владимир Вятрович, украинский язык, законопроект
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