Петиция с просьбой оставить кинодубляж на украинском языке набрала необходимое для рассмотрения число голосов

"[В законопроекте] отмечается, что доля фильмов, демонстрируемых на языке оригинала, в 2025 году составит 50%, в 2026-м – 75%, а с 2027-го – 100%. Прошу просмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект. Ведь в Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", – написал автор обращения Павел Скороходько.
Он считает, что "подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы посмотреть, не будут переведены на украинский язык".
"Предлагаю не уничтожать кинотеатральный дубляж, а увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами, чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы", – сказано в петиции.
Обращение было размещено 4 июля. По состоянию на 8 июля его поддержали 26 416 пользователей.
Теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.
Зеленский 28 июня внес в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как "языка международного общения". Документ определен как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка. Также законопроект предусматривает, что с 2027 года англоязычные фильмы в украинских кинотеатрах будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.
Документ раскритиковали представители киноиндустрии. "Если не будет украинского дубляжа, не знающие английского языка будут смотреть фильмы с русским переводом", – считает украинский бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач.
Около 23% украинцев могут читать, писать и общаться на английском языке на бытовом или на профессиональном уровнях. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 23 марта. 51% респондентов отметили, что у них есть некоторые знания по английскому языку.
Для всего взрослого населения Украины единый интегральный показатель уровня владения английским языком составляет 2,86 балла по 10-балльной шкале, отметили в КМИС.