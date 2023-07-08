Петиция с просьбой оставить кинодубляж на украинском языке набрала необходимое для рассмотрения число голосов

"[В законопроекте] отмечается, что доля фильмов, демонстрируемых на языке оригинала, в 2025 году составит 50%, в 2026-м – 75%, а с 2027-го – 100%. Прошу просмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект. Ведь в Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", – написал автор обращения Павел Скороходько.

Он считает, что "подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы посмотреть, не будут переведены на украинский язык".

"Предлагаю не уничтожать кинотеатральный дубляж, а увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами, чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы", – сказано в петиции.

Обращение было размещено 4 июля. По состоянию на 8 июля его поддержали 26 416 пользователей.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.