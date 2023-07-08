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Петиция с просьбой оставить кинодубляж на украинском языке набрала необходимое для рассмотрения число голосов

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Необходимое для рассмотрения число голосов петиция набрала за четыре дня
Необходимое для рассмотрения число голосов петиция набрала за четыре дня
Фото: pixabay.com

Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому изменить внесенный в Верховную Раду законопроект №9432 о применении английского языка в Украине, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

"[В законопроекте] отмечается, что доля фильмов, демонстрируемых на языке оригинала, в 2025 году составит 50%, в 2026-м – 75%, а с 2027-го – 100%. Прошу просмотреть этот пункт и внести изменения в законопроект. Ведь в Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния. Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", – написал автор обращения Павел Скороходько.

Он считает, что "подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы посмотреть, не будут переведены на украинский язык".

"Предлагаю не уничтожать кинотеатральный дубляж, а увеличить количество сеансов на языке оригинала с украинскими субтитрами, чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы", – сказано в петиции.

Обращение было размещено 4 июля. По состоянию на 8 июля его поддержали 26 416 пользователей.

Скриншот: petition.president.gov.ua
Скриншот: petition.president.gov.ua

Теперь петицию должен рассмотреть Зеленский.

Контекст:

Зеленский 28 июня внес в Верховную Раду проект закона, который закрепляет статус английского языка в Украине как "языка международного общения". Документ определен как неотложный. В пояснительной записке отмечено, что евроинтеграция Украины предусматривает и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. В то же время Украина занимает 40-е место в рейтинге из 112 стран по уровню знания английского языка. Также законопроект предусматривает, что с 2027 года англоязычные фильмы в украинских кинотеатрах будут показывать в оригинале с украинскими субтитрами.

Документ раскритиковали представители киноиндустрии. "Если не будет украинского дубляжа, не знающие английского языка будут смотреть фильмы с русским переводом", – считает украинский бизнесмен, совладелец сети кинотеатров "Планета Кино" Дмитрий Деркач. 

Около 23% украинцев могут читать, писать и общаться на английском языке на бытовом или на профессиональном уровнях. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 23 марта. 51% респондентов отметили, что у них есть некоторые знания по английскому языку. 

Для всего взрослого населения Украины единый интегральный показатель уровня владения английским языком составляет 2,86 балла по 10-балльной шкале, отметили в КМИС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: кино, украинский язык, фильм, петиция, кинотеатр, Владимир Зеленский, законопроект, язык
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