Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Иногда я губы кусаю, когда с моей семьей плохо поступают

Буткевич рассказал, как реагирует, если кто-то плохо обращается с его семьей Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, совладелец компании "АТБ-Маркет" Геннадий Буткевич в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал, что "кусает губы", когда кто-то плохо поступает с членами его семьи.

"Иногда я губы кусаю, когда с моей семьей плохо поступают. Но не будем об этом", – сказал Буткевич.

Буткевич женат, В интервью он рассказал, что у него есть две дочери – Анна и Дарья. Также бизнесмен участвует в воспитании двух сыновей его погибших друзей.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

Буткевич является совладельцем компании "АТБ-Маркет" вместе с Виктором Карачуном и Евгением Ермаковым.

В рейтинге самых богатых украинцев, который журнал НВ и компания Dragon Capital опубликовали в октябре 2019 года, Буткевич занимает 32-е место, его состояние оценивают в $172 млн.