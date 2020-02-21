Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Я воспитываю двоих приемных мальчиков. Это дети моих погибших друзей

Буткевич: Я в школу к своим девочкам не ходил. А вот мальчиков я воспитываю – ходил к ним на родительские собрания. Стыдно было... Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, совладелец компании "АТБ-Маркет" Геннадий Буткевич в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал, что участвовал в воспитании двух сыновей своих погибших друзей.

Бизнесмен отметил, что у него есть две дочери, Анна и Дарья.

"Я в школу к своим девочкам не ходил. А вот мальчиков я воспитываю – ходил к ним на родительские собрания. Стыдно было... Я участвую в воспитании. У них есть мамы, но я участвую в воспитании", – сказал Буткевич.

На вопрос ведущего "Это дети ваших погибших друзей?" он ответил: "Да".

"Один – сотрудник милиции, с которым я работал. С другим занимались боксом вместе в молодости. Знаете, пришел на похороны, а его жена положила голову на плечо и плачет... Я уже тогда был более-менее... не так, как сейчас, но зарабатывал. Говорю: "Не переживай. Материально у тебя будет все в порядке". Хотя я с этими людьми не заработал ни доллара", – рассказал бизнесмен.

Буткевич рассказал, что эти убийства не раскрыты.

Он добавил, что ходил на родительские собрания к детям погибших друзей.

"Но потом к одному перестал ходить. Своей охране сказал: "Ходите вы. Я уже не могу". Не выдержал. Но потом он стал очень хорошим парнем. [Ребята] очень хорошие. Один из них пошел учиться и говорит: "Буду журналистом". Я говорю: "Чего ты решил так?" – "Я хочу про тебя правду писать". То есть дети тоже читают эти вещи, которые я считаю невозможными", – заявил Буткевич.

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Буткевич является совладельцем компании "АТБ-Маркет" вместе с Виктором Карачуном и Евгением Ермаковым.

В рейтинге самых богатых украинцев, который журнал НВ и компания Dragon Capital опубликовали в октябре 2019 года, Буткевич занимает 32-е место, его состояние оценивают в $172 млн.