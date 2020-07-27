Спецподразделения Нацгвардии начали вооружать по стандартам НАТО

Спецподразделения Национальной гвардии Украины перевооружаются штурмовыми винтовками UAR-15 производства украинского завода Zbroyar. Это реплика американской штурмовой винтовки AR-15.

Спецподразделения Национальной гвардии Украины начали перевооружать в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба НГУ.

"Штурмовые винтовки UAR-15 теперь на вооружении у спецназа Нацгвардии. Перевооружение некоторых подразделений [проводится] в соответствии с натовскими стандартами. Это позволяет более органично перейти на качественно новый уровень выполнения боевых задач и логистического обеспечения военных формирований, сдерживающих внешнюю вооруженную агрессию", – заявили в Нацгвардии.

В сообщении говорится, что новые штурмовые винтовки поступили на вооружение отдельного отряда спецназначения Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Винтовка UAR-15 (Z-15), говорится на сайте киевского предприятия Zbroyar, выполнена на базе американской штурмовой винтовки AR-15, одной из самых популярных самозарядных винтовок США.

В зависимости от комплектации и модификации стоимость одной винтовки составляет от 30 до 60 тыс. грн.