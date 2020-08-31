Степанов рассказал о "новой реальности" и балансе между карантином и жизнью страны

Степень карантинных ограничений в Украине зависит от уровня эпидемической опасности и от количества выявленных больных на 100 тыс. населения, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Степанов сказал, что после пандемии коронавируса Украина живет в новой реальности Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, но при этом мы живем в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", – сказал министр.

Степанов отметил, что степень карантинных ограничений зависит от уровня эпидемической опасности и от количества выявленных больных на 100 тыс. населения.

"Мы подошли к тому, чтобы не останавливать страну. Чтобы было понятно, почему мы вводим такие шаги", – сказал он.