Степанов рассказал о "новой реальности" и балансе между карантином и жизнью страны

Украина нашла "идеальный баланс" между карантинными ограничениями и жизнью страны, сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы нашли идеальный баланс между карантинными ограничениями, которые вводятся в зависимости от эпидситуации, и жизнью страны, но при этом мы живем в новой реальности. В этой реальности мы должны выполнять определенные правила. Это наша базовая потребность, чтобы быть здоровыми", – сказал министр.
Степанов отметил, что степень карантинных ограничений зависит от уровня эпидемической опасности и от количества выявленных больных на 100 тыс. населения.
"Мы подошли к тому, чтобы не останавливать страну. Чтобы было понятно, почему мы вводим такие шаги", – сказал он.
По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 121 тыс., от коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек, 57 114 выздоровели. Страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.