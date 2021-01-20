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Суд отправил Штепу под ночной домашний арест. Она заявила, что решение имеет политические мотивы

Орджоникидзевский районный суд города Харькова спустя 3,5 года повторно избрал меру пресечения в отношении бывшей главы Славянска Донецкой области Нели Штепы.

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Штепа в 2020 году прошла в горсовет Славянска на местных выборах
Штепа в 2020 году прошла в горсовет Славянска на местных выборах
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Суд отправил под ночной домашний арест бывшую главу Славянска Донецкой области Нелю Штепу, которую судят за сепаратизм и создание террористической группы. Об этом 20 января сообщил ее адвокат Александр Тананакин на своей странице в Facebook.

"Несмотря на решение Европейского суда по правам человека и спустя 3,5 года суд повторно избрал в отношении Штепы меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", – заявил адвокат.

Тананакин на своей странице опубликовал копию решения суда, в котором сообщается, что заседание по избранию меры пресечения состоялось 20 января.

Орджоникидзевский районный суд города Харькова принял решение частично удовлетворить ходатайство прокуроров, которые просили для Штепы круглосуточный домашний арест.

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта. Штепа должна находиться по месту жительства с 22.00 до 5.00, сообщается в документе.

https://www.facebook.com/alexandr.tananakin/posts/2774526969479867

На своей странице в Facebook Штепа заявила, что решение имело политические мотивы и ее заранее предупреждали об избрании соответствующей меры пресечения.

"За последнюю неделю трижды предупреждали, что если я не поддержу кандидатуру [Ольги] Алтуниной на пост секретаря горсовета [Славянска Донецкой области] и не перестану разбираться в деятельности городского головы за последнюю каденцию, то мне изберут домашний арест. Я не поверила и послала их по всем известному адресу", – заявила она.

"Я так понимаю, что опасность я представляю именно ночью. Так что все встречи со мной – с 5 утра до 22 вечера", – добавила Штепа.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=421368199308280&id=100043053107077

Штепа прошла в городской совет Славянска на местных выборах 2020 года. Она баллотировалась на пост мэра, но ей не хватило голосов, чтобы выйти во второй тур.

Депутат уже была мэром города в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

Теги: Украина, Харьков, арест, Неля Штепа, домашний арест, электронный браслет
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