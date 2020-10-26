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По данным экзит-полла, Штепа проходит во второй тур местных выборов, в "Слуге народа" говорят, что не проходит

Обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города – за нее отдали свыше 23% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного аналитическим бюро "Система". Параллельный подсчет "Слуги народа" говорит, что у Штепы только третье место.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Штепа является фигурантом дела о пособничестве террористам
Штепа является фигурантом дела о пособничестве террористам
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Бывший городской голова Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую судят за сепаратизм и создание террористической группы, прошла во второй тур местных выборов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного аналитическим бюро "Система".

По предварительным данным, действующий мэр Славянска Вадим Лях лидирует с результатом 34,8%, за Штепу проголосовали 23,1% избирателей – она на втором месте.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1800520290100664&id=611922918960413

Кандидат в мэры Славянска от "Слуги народа" Ольга Алтунина на своей странице в Facebook обнародовала параллельный подсчет результатов местных выборов – согласно ему, Штепа не проходит во второй тур. По ее данным, на первом месте – Павел Придворов с 30,61% голосов избирателей, Лях – на втором с 30,02%, Штепа – на третьем, у нее 16.48%, у Алтуниной – четвертое место и 14,14% голосов избирателей.

https://www.facebook.com/altunina.ua/posts/3441049272639995

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%.

Теги: Славянск, Неля Штепа, Павел Придворов, местные выборы
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