Штепа избрана депутатом городского совета в Славянске. Во второй тур выборов мэра она не прошла

Бывший городской голова Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую судят за сепаратизм и создание террористической группы, избрана депутатом городского совета. Об этом свидетельствуют данные протоколов территориальной избирательной комиссии.
По информации ТИК, в городской совет Славянска прошли партии:
Она избрана в горсовет вместе с еще четырьмя депутатами от Партии мира и развития.
Штепа также баллотировалась на пост мэра Славянска, однако по данным протоколов ТИК, ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. По данным ТИК, на должность мэра претендуют: Павел Придворов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (32% – 8542) и Вадим Лях от "Оппозиционного блока" (30,78% – 8300). Штепу на пост мэра поддержало 4596 избирателей.
Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.
20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.
С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.
Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
Явка на местных выборах составила 36,88%.