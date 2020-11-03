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Штепа избрана депутатом городского совета в Славянске. Во второй тур выборов мэра она не прошла

По данным протоколов территориальной избирательной комиссии, бывшему городскому голове Славянска Донецкой области Неле Штепе не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур выборов мэра Славянска. Однако она избрана депутатом городского совета.

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Штепа является фигурантом дела о пособничестве террористам
Штепа является фигурантом дела о пособничестве террористам
Фото: Неля Игоревна Штепа / Facebook

Бывший городской голова Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую судят за сепаратизм и создание террористической группы, избрана депутатом городского совета. Об этом свидетельствуют данные протоколов территориальной избирательной комиссии.

По информации ТИК, в городской совет Славянска прошли партии:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" (38,06%);
  • "Оппозиционный блок" (16,35%);
  • "Слуга народа" (16,12%);
  • Партия мира и развития (12,78%);
  • "Наш край" (9,36%);
  • "Европейская солидарность" (6,05%).

Она избрана в горсовет вместе с еще четырьмя депутатами от Партии мира и развития.

Штепа также баллотировалась на пост мэра Славянска, однако по данным протоколов ТИК, ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. По данным ТИК, на должность мэра претендуют: Павел Придворов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (32% – 8542) и Вадим Лях от "Оппозиционного блока" (30,78% – 8300). Штепу на пост мэра поддержало 4596 избирателей.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местных выборах составила 36,88%.

Теги: Донецкая область, Славянск, депутаты, Неля Штепа, горсовет, Оппозиционный блок, Европейская солидарность, ОПЗЖ
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