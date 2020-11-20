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ПОЛИТИКА

Елена Бережная заявила, что Штепа взяла $300 тыс. от ОПЗЖ и рассчитывает на должность секретаря горсовета в Славянске

Елена Бережная, мать погибшего политика Ирины Бережной, обвинила бывшего городского голову Славянска Донецкой области Нелю Штепу в предательстве Партии мира и развития.

Елена Бережная: То, что она совершила, это подлость. Этому нет никакого объяснения
Елена Бережная: То, что она совершила, – это подлость. Этому нет никакого объяснения
Фото: 24tv.ua

Бывший городской голова Славянска Донецкой области Неля Штепа предала Партию мира и развития, с которой на последних местных выборах прошла в городской совет, заявила в эфире телеканала "Наш" Елена Бережная – мать политика Ирины Бережной, погибшей в автокатастрофе в 2017 году. Елена Бережная возглавляет общественные организации "Институт правовой политики и социальной защиты" и "Антифашистская правозащитная лига".

"Наши телезрители знают длительную эпопею ареста и судебного процесса Нели Штепы. Моя дочь, известная правозащитница Ирина Бережная вместе с нашим институтом подключила все международные организации и добилась освобождения Нели Штепы из тюрьмы. Учитывая, что начались местные выборы, Неля Штепа обратилась ко мне, рассчитывая, что ее поддержат избиратели в городе Славянске и она снова изберется мэром. И когда она говорила, что в городе избран народный депутат от ОПЗЖ, то практически, кроме воровства, ничего не делает эта политическая сила. И она очень нелицеприятно всегда отзывалась о [нардепе от ОПЗЖ Наталье] Королевской. Говорила о том, что она хочет посадить ее в тюрьму и предпринимает другие очень некрасивые и не политически корректные вещи", – заявила Бережная. 

Она сообщила, что перед выборами сама убедила руководство Партии мира и развития выдвинуть Штепу и предложенных ею кандидатов в мэры и в городской совет. В Славянске состоится второй тур выборов городского головы, в который Штепа не прошла, она заняла третье место. Из двух претендентов, которые 22 ноября будут бороться за пост мэра Славянска, Партия мира и развития поддержала кандидата от Оппозиционного блока Вадима Ляха, а Штепа решила высказаться в пользу его конкурента от "Оппозиционного блока – За жизнь" Павла Придворова, объяснила Бережная.

"Она предает свою партию. Предает всех людей, которые ей помогали, благодаря которым она вообще-то на свободе. И теперь предлагает всем поддержать кандидата от ОПЗЖ. Как выяснилось, она просто получила деньги. Ей предложили должность секретаря [горсовета] в коалиции с этой партией. Для меня это впервые такое предательство, для меня это шок. И честно говоря, с сегодняшнего дня она не берет трубку, не отвечает на звонки. То, что она совершила, – это подлость. Этому нет никакого объяснения. И я уверена, что таким образом ОПЗЖ скупает просто-напросто депутатов", – заявила она.

Ведущий спросил у Бережной, сколько денег предложили Штепе.

"Сумма там астрономическая – 300 тысяч долларов США. Вы знаете, никакие деньги не могут перечеркнуть совесть, честь. У меня слов нет", – ответила она.

Агентство УНИАН написало сегодня, что Партия мира и развития объявила о лишении Штепы депутатского мандата.

Штепа была мэром Славянска в 2010–2014 годах. Ее задержали 11 июля 2014 года и объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова). Штепа вначале поддержала сепаратистов, но позже заявила, что не сотрудничала с ними, а пыталась освободить заложников, которых удерживали в захваченных админзданиях.

20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. Судьи брали самоотводы. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова, где оно рассматривается до сих пор.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Теги: Донецкая область, Славянск, Неля Штепа, деньги, местные выборы, Елена Бережная, Партия мира и развития, ОПЗЖ
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