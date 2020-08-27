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Сущенко: За первые три недели в "Лефортово" я потерял 8 кг

Украинский журналист Роман Сущенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что потерял вес в СИЗО "Лефортово" из-за плохого питания и сильного стресса.

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Сущенко: Мяса как такового было очень мало. Но много рыбы. Рыба, как правило, дешевая
Сущенко: Мяса как такового было очень мало. Но много рыбы. Рыба, как правило, дешевая
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Украинский журналист Роман Сущенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что за первые три недели нахождения в следственном изоляторе "Лефортово" потерял 8 кг.

"Еда была скудная. Которая позволяла человеку существовать. То есть витаминов не было. Утром это были какие-то молочные каши или вермишель на основе сухого молока с добавлением сахара, чай… В обед – как правило, это какие-то первые блюда: щи, какой-то рыбный суп или овощной. Плюс каша. Мяса как такового было очень мало. Что-то похожее на бефстроганов. Но много рыбы. Рыба, как правило, дешевая. Что-то типа минтая, хека. Но она несколько раз уже размораживалась. Соответственно, качество ее достаточно низкое. И приходилось или кипятить ее повторно, или же разбирать на волокна и добавлять в какой-то салат: если овощи передавались с воли, то активно нужно было витаминами свой организм как-то питать, – вот так использовалась. Иногда на ужин были тоже рис, перловка, редко – гречка", – отметил Сущенко.

По его словам, к потере веса в том числе привел сильный стресс.

"Еще в обед давали не компот, а кисель. Иногда там был узвар, но в основном кисель ядреный, который я потом, в общем-то, использовал в рисунках. За первые три недели я потерял 8 кг. Это было радикально. Это стресс, нервы, потом уже начал немножко заниматься собой, почитал литературу, к которой был доступ. И пару соседей занимались серьезно спортивными нагрузками разными. Пропорции какие-то подсчитал – и не считал это какой-то критической потерей для себя в весе", – сказал Сущенко.

Сущенко: В камере ночью был ад. Полный текст интервью

Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца. 

Сущенко на 20 лет запретили въезжать на территорию России. После возвращения в Украину он сказал, что планирует вновь заниматься журналистикой и помогать украинским политзаключенным. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, СИЗО, ФСБ, политзаключенные, Роман Сущенко, Лефортово
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