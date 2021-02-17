"Толкование в русле концепции "Новороссии". Учебники по истории Украины, подготовленные для восьмого класса, направят на дополнительную проверку

Спорные учебники еще не прошли до конца конкурсный отбор, но конкурсная комиссия Института модернизации образования рекомендовала присвоить им гриф Министерства образования.

Один из подвергшихся критике учебников сравнивает украинцев XVII века с первобытным человеком Фото: depositphotos.com

Тексты учебников по истории Украины для восьмого класса, которым конкурсная комиссия Института модернизации образования рекомендовала присвоить гриф Министерства образования, направят на дополнительную проверку. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Учебники "История Украины" под шифрами 80704, 80708 и 80802 вызвали критику ученого совета Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины.

"Учебники толкуют историю освоения Степной Украины в русле концепции "Новороссия", а учебник 80802 еще и сравнивает украинцев XVII века с первобытным человеком. Оба подхода недопустимы", – говорится в заключении института.

В Институте модернизации образования отмечают, что учебники еще не прошли до конца конкурсный отбор, их не опубликовали и не напечатали.

В то же время в ведомстве заявили, что эти учебники прошли научно-методическую, психолого-педагогическую, дизайнерскую и антидискриминационную экспертизы, прежде чем их направили в МОН с рекомендацией присвоить гриф. Результаты позволили комиссии единогласно одобрить и направить учебники в профильное министерство.

"Для улучшения качества подготовки учебников, проверки их соответствия научным взглядам решено направить учебники по истории Украины и всемирной истории на дополнительную экспертизу в учреждения НАН Украины и ведущие высшие учебные заведения", – сообщили в Институте модернизации образования.