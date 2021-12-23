Трансгендер из Америки, родивший сына, требует не связывать беременность только с женщинами

Беннетт Каспар-Уильямс осознал свою идентичность в 2011 году, а спустя три года начал принимать гормональные препараты. В 2017 году он встретил своего будущего супруга Малика, пишет издание.

После свадьбы в 2019 году пара решила завести детей, поэтому Каспар-Уильямс прекратил гормональную терапию тестостероном, чтобы его яичники заработали.

Ранее он перенес операцию по удалению груди, однако мог выносить ребенка. Беннетт забеременел естественным путем и в октябре 2020 года с помощью кесарева сечения родил сына, которого пара назвала Хадсоном, сообщает Daily Mail.

"Как только я научился воспринимать свое тело как инструмент, а не совокупность гендерных стереотипов, я понял, что могу быть таким человеком, каким я хочу, и принести ребенка в мир", – пояснил американец.

Он рассказал, что хорошо перенес беременность, однако чувствовал дискомфорт, когда работники медучреждения называли его "мамой".

"Даже с пышной бородой, плоской грудью и мужским гендерным маркером на всех моих идентификационных данных люди не могли не называть меня "мама", "мать" или "мэм", – подчеркнул Каспар-Уильямс.

По словам американца, его опыт доказывает, что не всех рожающих людей можно называть "матерью".

"Нет ничего сильнее, чем сказать, что я отец, создавший собственного ребенка", – цитирует слова трансгендера издание.