Три шахты Криворожского железорудного комбината приступили к работе – и.о. главы правления

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "Кривбассжелезрудком" Сергей Новак сообщил, что из трех шахт на поверхность поднялись все работники, 24 человека все еще остаются в шахте "Октябрьская".

В правлении заявили, что продолжающие бастовать шахтеры не выдвигают никаких требований в письменном виде Фото: krruda.dp.ua

На трех шахтах Криворожского железорудного комбината шахтеры приступили к работе, продолжают бастовать 24 человека на шахте "Октябрьская", сообщил в комментарии агентству УНИАН и.о. председателя правления ПАО "Кривбассжелезрудком" Сергей Новак.

"Три шахты приступили к работе. Из этих шахт поднялись все работники. Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам непонятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная – нам непонятно. Мы подняли с 1 сентября на 10% и на 35%, с 1 октября мы поднимаем еще на 10%, всем", – подчеркнул руководитель.

Новак сообщил, что до забастовки заработная плата у шахтеров составляла более 600 долларов.

"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.

8 сентября в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте "Октябрьская" протестовало 30 горняков, на шахте "Батьківщина" – 86 человек, на шахте "Терновская" – 56 сотрудников, на шахте "Гвардейская" – 89.

24 сентября правление комбината заявило, что шахты, где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия.