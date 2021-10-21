У каждого 10-го сотрудника пищеблоков в украинских школах и садиках обнаружен золотистый стафилококк – Минздрав

Проверки проводили региональные Центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины с 11-го по 19 октября. Обследовали 9117 человек, у примерно 10% из них обнаружили указанную бактерию.

Проверки прошли в 3002 заведениях, из них 1410 учреждений дошкольного образования, 1477 учреждений общего среднего образования, восемь детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений.

"По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них 422 человека – в учреждениях дошкольного образования, 455 – в учреждениях общего среднего образования, три – в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 – в интернатах, пять – в пищеблоках других заведений", – говорится в сообщении.

Результаты еще 2283 исследований пока не готовы.

Выявленных носителей инфекции отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления, пообещали в Минздраве.