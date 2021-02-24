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Украина хочет принять участие в испытаниях индийской вакцины от коронавируса в форме капель

Индийская компания Bharat Biotech проводит испытания своей новой вакцины от коронавируса в форме назального спрея или капель. Украина провела переговоры с компанией и готова принять участие в третьей стадии испытаний.

Завершить все клинические испытания вакцины Bharat Biotech планирует до сентября октября этого года
Завершить все клинические испытания вакцины Bharat Biotech планирует до сентября – октября этого года
Фото: EPA

Украина планирует принять участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса в форме назального спрея или капель. Ее разрабатывает индийская компания Bharat Biotech. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 24 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В ходе переговоров с компанией Bharat Biotech договорились об обоюдной готовности производителя и Украины принять участие в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины, которую Bharat Biotech изготовила в форме назального спрея или капель", – отметил министр.

По его словам, сейчас Bharat Biotech начинает первую стадию клинических испытаний вакцины. Завершить все клинические испытания индийская компания планирует до сентября – октября этого года.

"Если действительно мы будем проводить часть клинических испытаний третьей стадии в Украине, то это дает нам приоритетный доступ к вакцине в случае доказательства эффективности этой вакцины, и она намного удобнее в форме капель", – подчеркнул Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 24 февраля сделали более 213 млн прививок от коронавируса в 95 странах мира.

Теги: Индия, вакцинация, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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