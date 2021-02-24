В мире сделали более 213 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация от коронавируса стартовала в 95 странах мира.

Больше всего прививок от коронавируса сделали в США Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 24 февраля сделали более 213 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 95 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 65 млн 32 тыс. доз;

Китай – 40 млн 500 тыс. доз;

Страны ЕС – 27 млн 967 тыс. доз;

Великобритания – 18 млн 558 тыс. доз;

Индия – 11 млн 907 тыс. доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (84,78), Сейшельские острова (68,31), Объединенные Арабские Эмираты (52,73), Великобритания (27,78) и Мальдивы (22,88).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина прививать свое население еще не начинала. 23 февраля в страну прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. По данным СМИ, первые прививки могут делать уже 24 февраля.