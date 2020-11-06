Украина подписала двухлетнее соглашение о сотрудничестве с ВОЗ

Соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения определяет "дорожную карту" дальнейшей совместной работы, отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

5 ноября было подписано двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Соглашение определяет четкую "дорожную карту" нашей дальнейшей совместной работы, в частности, решение таких вызовов современности, как пока чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", – написал он.

Из-за пандемии коронавируса соглашение было подписано онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

В Минздраве Украины сообщили, что соглашение позволит продолжить сотрудничество с ВОЗ, расширить доступ населения к качественным услугам здравоохранения, разработать и внедрить стратегии и реформы финансирования здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарствам, вакцинам, диагностике и оборудованию для первичной медпомощи, а также усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям.

"Финансирование, предусмотренное соглашением, является важным вкладом в наши совместные усилия, так как вместе с постоянной технической поддержкой ВОЗ, особенно на региональном уровне, это значительно укрепит наш потенциал для внедрения изменений", – отметил Степанов.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация высоко ценит сотрудничество с Украиной на уровне первичного звена здравоохранения.

"Вместе со Всемирным банком мы ознакомились с ходом реформ в медицинской отрасли. Мы готовы оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения, которая будет иметь долгосрочное видение развития здравоохранения до 2030 года", – добавил он.