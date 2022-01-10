Контрабандист пытался вывезти из Украины в Польшу золото и валюту под видом дипломатической почты

Контрабандист был задержан в феврале 2021 года на таможенном посту "Ягодин", он был за рулем автомобиля посольства Украины в Польше. Вместе с задержанным в машине находился атташе посольства по консульским вопросам.

В автомобиле были обнаружены чемоданы с валютой (€68 тыс., $140 тыс., 12 тыс. польских злотых) и 14 кг ювелирных украшений (327 золотых изделий). Также в машине были найдены ящики с сигаретами (как с акцизными марками, так и без). Cуд оштрафовал мужчину на сумму в размере 100% стоимости товаров (26,8 млн грн).