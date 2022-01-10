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Контрабандист пытался вывезти из Украины в Польшу золото и валюту под видом дипломатической почты

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Суд оштрафовал контрабандиста на 26 млн грн
Суд оштрафовал контрабандиста на 26 млн грн
Фото: depositphotos.com

Любомирский районный суд Волынской области оштрафовал на 26 млн грн гражданина Украины, который незаконно пытался вывезти в Польшу под видом дипломатической почты чемоданы с наличными евро, долларами, злотыми и золотыми изделиями. Об этом 7 января сообщает "Судебный репортер", ссылаясь на решение суда, обнародованное 29 декабря 2021 года.

Контрабандист был задержан в феврале 2021 года на таможенном посту "Ягодин", он был за рулем автомобиля посольства Украины в Польше. Вместе с задержанным в машине находился атташе посольства по консульским вопросам.

В автомобиле были обнаружены чемоданы с валютой (€68 тыс., $140 тыс., 12 тыс. польских злотых) и 14 кг ювелирных украшений (327 золотых изделий). Также в машине были найдены ящики с сигаретами (как с акцизными марками, так и без). Cуд оштрафовал мужчину на сумму в размере 100% стоимости товаров (26,8 млн грн).

Теги: валюта, Волынская область, золото, контрабанда, суды, сигареты, дипломаты
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