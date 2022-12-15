ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинская IT-армия задудосила российскую биржу копирайтеров Advego

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ
Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ
Фото: depositphotos.com

Украинская IT-армия 14 декабря атаковала российскую биржу копирайтеров Advego. О проблемах в работе сервиса сообщается на официальной странице биржи во "ВКонтакте", а также в Telegram-канале украинской IT-армии.

"На России остались без копирайтинга", – прокомментировали украинские хакеры и добавили, что добавили к целям атак на этой неделе российский онлайн-сервис поиска специалистов "Профи".

На сайте IT-армии опубликована инструкция, как присоединиться к атакам на российские сервисы.

Контекст:

Украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Так, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.

1 августа Минцифры сообщало, что украинская ІТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов. Еще 2400 ресурсов были атакованы в период с 29 августа по 11 сентября.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, хакеры, сервис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
Экс-жена Узелкова рассказала, как превратить подъем по лестнице в тренировку
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Величайшая супермодель". Шиффер показала свою праздничную прическу
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
"Как Каролина может петь для убийц?" Экс-супруг Ани Лорак рассказал, как вывозил свою новую семью в первые дни войны
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (627922)
2
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (311199)
3
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (160272)
4
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (94006)
5
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (67124)
6
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (63778)
7
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (46194)
8
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (45546)
 
 
 
 