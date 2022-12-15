Украинская IT-армия задудосила российскую биржу копирайтеров Advego

"На России остались без копирайтинга", – прокомментировали украинские хакеры и добавили, что добавили к целям атак на этой неделе российский онлайн-сервис поиска специалистов "Профи".

На сайте IT-армии опубликована инструкция, как присоединиться к атакам на российские сервисы.