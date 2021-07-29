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Украинским медикам выплатили компенсации за лечение от COVID-19. Им насчитали более чем 100 тыс. дней больничных – Фонд соцстрахования

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В Украине подтвердили более 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции
В Украине подтвердили более 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции
Фото: ЕРА

Фонд социального страхования Украины с начала эпидемии коронавируса принял на финансирование более 9,2 тыс. листков нетрудоспособности от медицинских и других работников больниц, выданных в случае острого профессионального заболевания COVID-19. Об этом говорится в сообщении фонда от 28 июля.

В общем помощь начислена на сумму более 41,2 млн грн. На оплачиваемых за средства фонда больничных медработники провели 108 тыс. дней. За время лечения профессионального заболевания COVID-19 медицинским и другим работникам больниц, которые заразились во время выполнения должностных обязанностей, фонд компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа, уточняется в сообщении.

Наибольшее количество компенсаций за утраченный заработок при лечении профессионального заболевания COVID-19 начислили работникам здравоохранения в Киевской области. Они провели на больничных почти 12,7 тыс. дней, сумма компенсаций составила 5,4 млн грн. Меньше всего компенсаций получили в Луганской области – 322 дня на сумму 182 тыс. грн.

В фонде напомнили, что профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19 считается несчастным случаем на производстве и предусматривает перечень страховых гарантий. Кроме компенсации потерянного дохода фонд финансирует:

  • единоразовое пособие за счет госбюджета в случае смерти медика;
  • единоразовое пособие за счет госбюджета в случае установления инвалидности;
  • единоразовую страховую выплату за счет фонда в случае смерти медработника для членов его семьи в размере 100 прожиточных минимумов;
  • единоразовую страховую выплату за счет фонда в случае смерти медицинского работника для лиц, находившихся на его содержании в размере 20 прожиточных минимумов;
  • единоразовую страховую выплату за счет фонда в случае установления стойкой утраты трудоспособности, инвалидности. Ее размер зависит от степени потери трудоспособности исходя из 17 размеров прожиточного минимума;
  • пожизненную ежемесячную страховую выплату для медицинского работника, утратившего трудоспособность, получившего инвалидность. Размер пособия полностью компенсирует утраченный заработок в зависимости от процента потери трудоспособности;
  • ежемесячную страховую выплату в случае смерти медика для лиц, имеющих на нее право.

"Фонд финансирует почти 20 видов медицинских и социальных пособий, в частности лечение и медицинскую реабилитацию, регулярное санаторно-курортное лечение с определенной периодичностью для медицинских работников, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности или инвалидность", – напомнила организация.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 29 июля подтвердили более 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 53 тыс. человек, а выздоровело 2,2 млн пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 июня этого года говорил, что за время эпидемии в Украине 877 медицинских работников погибли от COVID-19, сообщал "Укринформ".

Первый украинец, который умер от "индийского" штамма коронавируса, был медиком.

Теги: медицина, смерть, госбюджет, доходы, страхование, реабилитация, инвалидность, пособия, медики, выплаты, финансирование, больничные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, компенсация, коронавирус
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