Украинским медикам выплатили компенсации за лечение от COVID-19. Им насчитали более чем 100 тыс. дней больничных – Фонд соцстрахования

В общем помощь начислена на сумму более 41,2 млн грн. На оплачиваемых за средства фонда больничных медработники провели 108 тыс. дней. За время лечения профессионального заболевания COVID-19 медицинским и другим работникам больниц, которые заразились во время выполнения должностных обязанностей, фонд компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа, уточняется в сообщении.
Наибольшее количество компенсаций за утраченный заработок при лечении профессионального заболевания COVID-19 начислили работникам здравоохранения в Киевской области. Они провели на больничных почти 12,7 тыс. дней, сумма компенсаций составила 5,4 млн грн. Меньше всего компенсаций получили в Луганской области – 322 дня на сумму 182 тыс. грн.
В фонде напомнили, что профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19 считается несчастным случаем на производстве и предусматривает перечень страховых гарантий. Кроме компенсации потерянного дохода фонд финансирует:
"Фонд финансирует почти 20 видов медицинских и социальных пособий, в частности лечение и медицинскую реабилитацию, регулярное санаторно-курортное лечение с определенной периодичностью для медицинских работников, у которых установлена стойкая утрата трудоспособности или инвалидность", – напомнила организация.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине к 29 июля подтвердили более 2,25 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 53 тыс. человек, а выздоровело 2,2 млн пациентов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 июня этого года говорил, что за время эпидемии в Украине 877 медицинских работников погибли от COVID-19, сообщал "Укринформ".
Первый украинец, который умер от "индийского" штамма коронавируса, был медиком.