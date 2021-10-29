Украинского антивакцинатора Милютина выгнали из студии канала "1+1". Уходя, он упал. Видео

Выпуск ток-шоу с Милютиным вышел в эфире 28 октября. Он периодически высказывал тезисы против вакцинации, ругался с другими присутствующими. В частности, он обвинял выездные группы по вакцинации в том, что они распространяют вирус.

Также он заявлял, что 75% умерших от коронавируса в Великобритании прошли полный курс вакцинации, однако подтверждения данной информации не предоставил. В то же время аналитическая платформа Vox Ukraine в июле уже анализировала ряд фейков, что в Англии вакцинированные умирают чаще, чем невакцинированные, и выяснила, что эта информация была манипуляцией данными.

Очередной конфликт с Милютиным на ток-шоу случился во время выступления Булавиновой. Антивакцинатор перебивал ее, и инфекционист предложила продолжить программу без Милютина.

Уходя из студии, Милютин оступился и упал. Этот момент опубликовало агентство УНИАН на своем YouTube-канале.

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Видео: УНІАН / YouTube