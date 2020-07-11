Укргидрометцентр предупредил о грозах на западе Украины. Возможно повышение уровня воды в реках

В течение 11–12 июля сильные грозы ожидаются в большинстве западных областей Украины.

В конце прошлого месяца на западе Украины произошло сильнейшее за 12 лет наводнение Фото: dans.gov.ua

Украинский гидрометцентр предупредил о грозах в западных областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 11 июля в большинстве западных областей днем – грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с. 12 июля [в Западной Украине ожидаются] значительные грозовые дожди, в Карпатах и Закарпатье – сильные дожди", – отметили в ГСЧС.

Гидрометцентр также сообщил, что в течение 11–13 июля в бассейне рек Сян и Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровня воды на 0,3–1,3 м.

"При значительных дождях возможно формирование значительного склонного потока", – говорится в гидрологическом предупреждении.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что июньское наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.