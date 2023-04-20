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"Укрзалізниця" впервые с 24 февраля 2022-го открыла продажу на регулярные рейсы в Покровск

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Начиная с 24 февраля 2022-го из Покровска регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы
Начиная с 24 февраля 2022-го из Покровска регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" впервые с 24 февраля 2022 года открывает продажу на регулярные рейсы дальнего сообщения в Покровск Донецкой области. Об этом сообщила 20 апреля "Укрзалізниця".

Начиная с 24 февраля 2022-го из Покровска регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта только на одностороннее сообщение из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.

Теперь же с 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов 86/234-233/85 Львов – Покровск – Львов и 80/234-233/79 Киев – Покровск – Киев:

  • отправление из Львова ежедневно в 10.40, прибытие в Покровск в 13.00, обратный рейс в 14.15 прибытием в 12.44.
  • отправление из Киева ежедневно в 23.05, прибытие в Покровск в 13.00, обратный рейс в 14.15 прибытием в 5.54.

Контекст:

Покровск располагается примерно в 60 км от Авдеевки. Периодически город страдает от обстрелов. Например, 15 февраля в результате ракетного удара в Покровске погибли три человека и 11 получили ранения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Львов, Укрзалізниця, поезда, вагоны, Покровск, билеты, рейс
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