"Укрзалізниця" впервые с 24 февраля 2022-го открыла продажу на регулярные рейсы в Покровск

Начиная с 24 февраля 2022-го из Покровска регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта только на одностороннее сообщение из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.
Теперь же с 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов 86/234-233/85 Львов – Покровск – Львов и 80/234-233/79 Киев – Покровск – Киев:
Покровск располагается примерно в 60 км от Авдеевки. Периодически город страдает от обстрелов. Например, 15 февраля в результате ракетного удара в Покровске погибли три человека и 11 получили ранения.