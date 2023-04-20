"Укрзалізниця" впервые с 24 февраля 2022-го открыла продажу на регулярные рейсы в Покровск

Начиная с 24 февраля 2022-го из Покровска регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта только на одностороннее сообщение из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.

Теперь же с 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов 86/234-233/85 Львов – Покровск – Львов и 80/234-233/79 Киев – Покровск – Киев:

отправление из Львова ежедневно в 10.40, прибытие в Покровск в 13.00, обратный рейс в 14.15 прибытием в 12.44.

отправление из Киева ежедневно в 23.05, прибытие в Покровск в 13.00, обратный рейс в 14.15 прибытием в 5.54.