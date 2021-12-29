В этом сезоне гриппом заболели 2,8 млн украинцев. В Минздраве призвали вакцинироваться

В ведомстве отметили, что уже более 60 лет наиболее эффективным способом профилактики гриппа является сезонная прививка, которую нужно делать на протяжении всего эпидемического сезона: с октября по апрель. Вакцинироваться могут дети старше шести месяцев и взрослые, не имеющие противопоказаний. По данным ЦОЗ, с начала эпидсезона в Украине против гриппа вакцинировались 113,8 тыс. человек.
Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин корейского производства для профилактики гриппа среди медработников, также за счет госбюджета закуплено свыше 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, используемых для вакцинации от гриппа лиц из групп риска (военных, педагогов, медработников и людей старше 60 лет).
"Ежегодно производители вакцин адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 годов в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. Речь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket. В Минздраве заявляли, что в первую очередь от гриппа нужно прививаться медицинским работникам; беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация от гриппа безопасна на всех этапах беременности); людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями; учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.
В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.
В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек.