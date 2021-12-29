В этом сезоне гриппом заболели 2,8 млн украинцев. В Минздраве призвали вакцинироваться

В ведомстве отметили, что уже более 60 лет наиболее эффективным способом профилактики гриппа является сезонная прививка, которую нужно делать на протяжении всего эпидемического сезона: с октября по апрель. Вакцинироваться могут дети старше шести месяцев и взрослые, не имеющие противопоказаний. По данным ЦОЗ, с начала эпидсезона в Украине против гриппа вакцинировались 113,8 тыс. человек.

Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцин корейского производства для профилактики гриппа среди медработников, также за счет госбюджета закуплено свыше 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, используемых для вакцинации от гриппа лиц из групп риска (военных, педагогов, медработников и людей старше 60 лет).

"Ежегодно производители вакцин адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий", – заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.