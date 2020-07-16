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ОБЩЕСТВО

В Google рассказали, какие туристические страны лидируют в поисковых запросах украинцев

Самыми популярными украинскими курортами в этом году стали Коблево Николаевской области и Лазурное Херсонской области.

Чаще всего украинцы гуглили Албанию и Турцию для отдыха зарубежом
Чаще всего украинцы гуглили Албанию и Турцию для отдыха зарубежом
Фото: depositphotos.com

В Украине количество поисковых запросов о проживании заграницей начало снижаться в феврале и упало на 44% в апреле по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время, когда страна начала ослаблять ограничения на поездки, это сказалось и на поиске – интерес украинцев к путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля в среднем на 6% в неделю, сообщает пресс-служба Google.

В целом поисковый интерес в июне вырос на 46% по сравнению с апрелем и практически достиг докарантинного уровня.

В Украине, как и во всем мире, люди ищут места для отдыха ближе к дому. Ограничения на международные поездки и проблемы с рейсами и аэропортами переключили внимание на внутренний рынок, и украинцы ищут места для путешествий в своей стране. В этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево, Лазурном и Затоке.

Десятка самых популярных направлений для отдыха в Украине по результатам поиска в Google выглядит так:

  • Коблево, Николаевская область;
  • Лазурное, Херсонская область;
  • Затока, Одесская область;
  • Бердянск, Запорожская область;
  • Одесса;
  • Приморск, Запорожская область;
  • Урзуф, Донецкая область;
  • Белосарайская коса, Донецкая область;
  • Киевское море (водохранилище), Киевская область;
  • Кирилловка, Запорожская область.

При этом наблюдается тенденция роста поисковых запросов, связанных с агротуризмом – рост 44% в июне по сравнению с июнем прошлого года; экотуризмом – 46% роста по сравнению с прошлым годом; и значительное падение интереса к горящим турам по сравнению с аналогичными периодом прошлого года – минус 83%, а также к экскурсионным турам – минус 56%.

Также наблюдается всплеск интереса украинцев к международным туристическим поездкам. Поисковые запросы об отдыхе в Турции, Албании и Египте стали самыми популярными в Украине за второй  квартал 2020 года. А полная десятка запросов выглядит так:

  • Турция
  • Албания
  • Египет
  • Болгария
  • Черногория
  • Грузия
  • Мальдивы
  • Бали (Индонезия)
  • Хорватия
  • Греция

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что для украинцев открыты 23 страны мира, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, Украина не вошла в список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз с 1 июля. 

С начала эпидемии COVID-19 был диагностирован у 56 455 жителей Украины, 28 931 из них уже выздоровел, 1445 – умерли.

Теги: Одесса, туризм, Бердянск, карантин, Затока, отдых, Коблево
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