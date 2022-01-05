В Харькове демонтировали "стоунхендж"

В инсталляции было около 160 элементов и она не была завершена Фото: Igor Cherniak / Facebook

На месте работали бульдозер и автокран, которые разобрали бетонную конструкцию. Автор проекта Евгений Кулик сказал журнаистам, что с ним не связывались перед сносом арт-объекта.

"Конечно, отношусь как к акту вандализма. Честно говоря, я очень удивлен... Подрядчики в шоке, они не могут это комментировать. Я не могу комментировать их действия или мнения, но то, что они в шоке? это так", – сказал Кулик.

В инсталляции было около 160 элементов и она не была завершена.

"Она должна была пройти стадию декорации. Он должен быть весь во мху, изменить цвет, здесь должна была быть высажена трава и несколько веток дикого винограда", – отметил Кулик.

Местные жители признались, что не поняли задумку автора.

"Здесь никто не понял, что это и для чего. Лучше бы сделали детскую площадку, что-то для спорта, для молодежи", – сказала харьковчанка Ирина Соловей.

ВИДЕО

Видео: Суспільне Харків / YouTube