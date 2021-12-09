В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Первое обсуждение переименования улицы Московской состоялось 28 сентября, отмечают в Херсонском горсовете. Тогда участие в нем приняли 65 человек, из которых 13 инициативу поддержали, 22 высказались против.

Жители Херсона также могли прислать городскому голове свои письменные предложения по этому вопросу. На имя мэра Игоря Колихаева и комиссии поступило восемь писем, семь из которых – от общественных организаций с поддержкой переименования и одно коллективное обращение от жителей улицы Московской, выступивших против, рассказали в горсовете.

"В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались", – сказано в сообщении.

Улица Московская в Херсоне пока что остается со старым названием.