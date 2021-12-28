В Хмельницкой области контрактник вывез из воинской части комплектующие для военной бронетехники на 1 млн грн – СБУ

"В условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла нанести вред обороноспособности нашего государства. Материалы следствия свидетельствуют, что к преступной деятельности причастен служащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовали хищение комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое из части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для продажи", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 12 обысков, в ходе которых изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, оптические приборы, средства управления огнем, светомаскирующие комплекты и прочее.

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн грн.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 410 (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.