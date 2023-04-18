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В Киеве мужчина "заминировал" суд, потому что не успевал на заседание, и за это получил еще три года

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Подсудимый купил новую сим-карту, чтобы скрыть свой номер телефона, когда "минировал" суд, но его все равно нашли
Подсудимый купил новую сим-карту, чтобы скрыть свой номер телефона, когда "минировал" суд, но его все равно нашли
Фото: yourlawyer.in.ua

Киевлянин соврал о минировании суда, из-за того, что не успевал на заседание, и получил за это и еще одно преступление в совокупности шесть лет тюрьмы. Приговор Днепровского районного суда Киева от 11 апреля опубликован в Едином реестре, на него обратило внимание издание "Судебный репортер".

Как сообщается в приговоре, 15 марта 2021 года неоднократно судимый за кражи мужчина, находясь неподалеку от станции метро "Харьковская", понял, что не успевает на судебное заседание в Днепровский райсуд Киева. Поэтому он решил "сорвать" судебное заседание.

Подсудимый купил сим-карту, чтобы скрыть свой номер телефона, позвонил на линию "102" и заявил о заминировании здания Днепровского районного суда города Киева.

Здание суда проверили специалисты с использованием служебной собаки, однако подозрительных и взрывоопасных предметов не нашли.

Днепровский суд признал гражданина виновным в ложном сообщении о заминировании (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, искренне раскаялся, раньше он активно способствовал раскрытию дела. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Однако, уточняется в приговоре, летом 2022 года этот мужчина также попался на попытке кражи. По информации "Судебного репортера", гражданин хотел украсть телефонные кабели, но его поймали с поличным охранники. Задержанный некоторое время скрывал свои персональные данные, называясь другим лицом. За кражу в условиях военного положения Святошинский суд назначил ему шесть лет лишения свободы.

По совокупности этих двух преступлений Днепровских суд определил окончательный срок тюремного наказания – шесть лет.

Теги: кража, минирование, приговор, Днепровский суд, Святошинский суд, суд
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