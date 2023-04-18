В Киеве мужчина "заминировал" суд, потому что не успевал на заседание, и за это получил еще три года

Как сообщается в приговоре, 15 марта 2021 года неоднократно судимый за кражи мужчина, находясь неподалеку от станции метро "Харьковская", понял, что не успевает на судебное заседание в Днепровский райсуд Киева. Поэтому он решил "сорвать" судебное заседание.
Подсудимый купил сим-карту, чтобы скрыть свой номер телефона, позвонил на линию "102" и заявил о заминировании здания Днепровского районного суда города Киева.
Здание суда проверили специалисты с использованием служебной собаки, однако подозрительных и взрывоопасных предметов не нашли.
Днепровский суд признал гражданина виновным в ложном сообщении о заминировании (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины). В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, искренне раскаялся, раньше он активно способствовал раскрытию дела. Его приговорили к трем годам лишения свободы.
Однако, уточняется в приговоре, летом 2022 года этот мужчина также попался на попытке кражи. По информации "Судебного репортера", гражданин хотел украсть телефонные кабели, но его поймали с поличным охранники. Задержанный некоторое время скрывал свои персональные данные, называясь другим лицом. За кражу в условиях военного положения Святошинский суд назначил ему шесть лет лишения свободы.
По совокупности этих двух преступлений Днепровских суд определил окончательный срок тюремного наказания – шесть лет.