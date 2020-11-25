В Киеве презентовали фотовыставку о трагической истории семьи украинца и немки

Фотовыставка "Боль потомков", посвященная истории жизни немки Магды Хоманн, которая отправилась вслед за любимым в Украину после Первой мировой войны и погибла в ГУЛАГе, открылась в Киеве.

В агентстве "Укринформ" открылась фотовыставка под названием "Боль потомков" к 100-летию трагедии одной немецко-украинской семьи из Винницкой области. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы мероприятия.

"Эта невыдуманная история языком черно-белых и цветных фотографий рассказывает о неимоверных страданиях немки Магды Хоманн, которая в результате двух мировых войн стала чужой на родине и не стала своей в Украине. Дома от нее отреклась семья, а на чужбине она сполна познала коварство и разрушительную силу раскулачивания, коллективизации, Голодомора, сталинских репрессий. У этой истории до сих пор нет справедливого окончания", – говорится в релизе.

После Первой мировой войны Хоманн с мужем-украинцем, бывшим военнопленным Алексеем Кучинским, оставила Германию и поселилась в селе Карышков Винницкой области. В Украине она пережила Голодомор, смерть мужа и немецкую оккупацию во время Второй мировой войны, а в 1944 году была арестована как "враг народа" и, вероятно, погибла в лагерях ГУЛАГа.

На открытии выставки генеральный директор "Укринформа" Александр Харченко рассказал, что сейчас украинские и немецкие власти объединились, "чтобы донести до людей историю этой простой женщины".

Член президиума Совета немцев Украины, руководитель Центра немецкой культуры "Видерштраль" Людмила Коваленко-Шнайдер сообщила, что до сих пор не реабилитированы десятки тысяч репрессированных советских немцев.

"В истории этнических немцев Украины есть много нераскрытых трагических страниц. На сегодня остаются неизвестными судьбы десятков тысяч репрессированных, родственники которых до сих пор ждут их реабилитации. Для нас, этнических немцев, очень важно проводить поисково-образовательную работу. Не должно быть пропавших без вести с клеймом "враг народа". Нужно восстановить достоверные исторические факты, помочь семьям в поисках родных и близких. Самый яркий пример – семья Магды Хоманн", – сказала она.

В открытии фотовыставки приняли участие внук Хоманн Петер и правнук Сергей Сай-Боднар, исследователи истории немки и ее рода, авторы повести "Любовь и муки Магды Хоманн", опубликованной в 2014 году.

Целью их совместных исследований является выяснение обстоятельств ареста и гибели, поиск места захоронения женщины.

"Исследуя пять родословных для другой книги, я заметил одну закономерную особенность. Мы не умеем или нас не научили беречь свою историю, потому что тот, кто не знает происхождения своей семьи, не может быть настоящим патриотом. Я смог добраться в своих исследованиях к архивным данным только 1863 года, а Петер Хоманн – к данным 1563-го", – рассказал Сай-Боднар.

Фотовыставка продлится в зале "Укринформа" до 27 ноября, далее в течение двух недель фотографии будут размещены в окнах информагентства, выходящих на улицу Богдана Хмельницкого.