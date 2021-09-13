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В Киеве пройдет панихида по погибшим украинским журналистам

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Панихида состоится на территории храма Святого Николая Набережного
Панихида состоится на территории храма Святого Николая Набережного
Фото: pixabay.com

15 сентября в Киеве на территории храма Святого Николая Набережного состоится панихида в память об убитом журналисте Георгии Гонгадзе и других погибших украинских журналистах. Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Николай Томиленко.

"В эти дни в Украине отмечается День памяти украинских журналистов. День установлен в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель – почтить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей", – отметил глава НСЖУ.

Панихиду отправит настоятель храма Стефан Яремчук, мероприятие начнется в 16.00.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4317590264992471

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным НСЖУ, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов.

День памяти журналистов в Украине отмечается ежегодно в третью пятницу сентября.

Теги: Украина, церковь, Георгий Гонгадзе, журналисты, НСЖУ, погибшие, Сергей Томиленко
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