В Киеве пройдет панихида по погибшим украинским журналистам

"В эти дни в Украине отмечается День памяти украинских журналистов. День установлен в 2007 году по инициативе Национального союза журналистов Украины. Его цель – почтить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей", – отметил глава НСЖУ.

Панихиду отправит настоятель храма Стефан Яремчук, мероприятие начнется в 16.00.

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным НСЖУ, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов.

День памяти журналистов в Украине отмечается ежегодно в третью пятницу сентября.