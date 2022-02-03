В "Киевстаре" назвали причину масштабного сбоя

Она отметила, что сбой был кратковременным и задел некоторые услуги предоплаченной связи для небольшого числа абонентов.

"Некоторым абонентам было сложно дозвониться на мобильные номера внутри сети и номера информационно-справочного центра. Кто-то получил некорректное SMS-сообщение о состоянии мобильного счета. Другие услуги были доступны. Также не было сложностей при использовании услуг связи у абонентов, обслуживаемых на условиях контракта", – написала Леличенко.

Специалисты компании уже устранили проблему, вызванную техническим сбоем.

"Никаких некорректных списаний денежных средств со счетов абонентов не было. Абоненты, столкнувшиеся с ограничениями при совершении звонков в результате технического сбоя, автоматически получат компенсацию в виде бонусных услуг связи", – пообещала представитель "Киевстара".