В "Киевстаре" назвали причину масштабного сбоя

Она отметила, что сбой был кратковременным и задел некоторые услуги предоплаченной связи для небольшого числа абонентов.
"Некоторым абонентам было сложно дозвониться на мобильные номера внутри сети и номера информационно-справочного центра. Кто-то получил некорректное SMS-сообщение о состоянии мобильного счета. Другие услуги были доступны. Также не было сложностей при использовании услуг связи у абонентов, обслуживаемых на условиях контракта", – написала Леличенко.
Специалисты компании уже устранили проблему, вызванную техническим сбоем.
"Никаких некорректных списаний денежных средств со счетов абонентов не было. Абоненты, столкнувшиеся с ограничениями при совершении звонков в результате технического сбоя, автоматически получат компенсацию в виде бонусных услуг связи", – пообещала представитель "Киевстара".
Телекоммуникационная компания "Киевстар" позиционирует себя как мобильный оператор Украины №1. У компании более 26 млн абонентов мобильной связи и около 860 тыс. клиентов фиксированного интернета. Мобильная сеть охватывает все города Украины, а также более 28 тыс. сельских населенных пунктов.
3 февраля 2022 года из-за масштабного сбоя абоненты "Киевстара" не могли звонить по телефону и принимать звонки, также невозможно было проверить состояние счета, наблюдались проблемы с доступом к сайту и мобильному приложению.